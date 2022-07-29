Про це 24 каналу розповів військовий ТРО, депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Так, нещодавно наші бійці влучили у залізничний вокзал, який використовували окупанти для розвантажування своєї техніки з Криму.

До теми Можливість перекинути техніку до Херсона ще залишається, росіяни знають місця, – активіст

За його словами, якщо раніше окупанти розвантажували та доставляли техніку та боєкомплекти в Херсоні, то після влучення ЗСУ по цьому об'єкту, окупанти перейшли на залізничний вокзал в Олешках.

А коли ЗСУ і там вдарили, то окупанти почали розвантажувати техніку та БК в Раденську, але наші військові дістали і туди. А 28 липня ЗСУ завдали удару по залізничному вокзалі у Брилівці на Херсонщині, де окупанти також розвантажували техніку та боєприпаси,

– каже Хлань.

Він додав, що наші ракети знищили цей логічний пункт окупантів, а боєприпаси там ще довго детонували. У Брилівці також був нафтокомплекс, куди окупанти постачали запаси пального і поруч зробили склад.

На думку військового, наступним пунктом, де росіяни можуть розвантажувати свою військову техніку, може бути Каланчак. А це вже майже адмінкордон з Кримом.

Наші ЗСУ абсолютно влучно винищують всі логістичні центри постачання зброї і техніки, які окупанти перекидають з росії через окупований Крим. Це роблять вже на відстані більше, ніж 100 кілометрів від лінії зіткнення. Тому в окупантів немає безпечного місця,

– заявив Хлань.

Зазначимо, що 28 липня ЗСУ влучили по складах в Чорнобаївці, Олешках, Новій Каховці та Брилівці.

Депутат Херсонської облради каже, що знищено 4 опорних пункти росіян, де вони накопичували зброю і розміщували свої логістичні склади. А влучні попадання по Антонівському мосту – це ще й перекриття логістичних “транспортних артерій”.

"Тому вже фактично відбувся перелом з того моменту, коли ЗСУ взяли під контроль логічтисні і транспортні шляхи, а тепер послідовно винищуються тилові запаси противника і логістичні центри зберігання і розвантажування озброєння", – підсумував Хлань.

Хлань про те, як росіяни використовують об'єкти, у які влучили ЗСУ:



До слова, після пошкодження ЗСУ Антонівського мосту, окупанти звели під ним понтонну переправу. Проте, кажуть експерти, вона перебуває під вогнем контролем українських військових.