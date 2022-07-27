Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он подчеркнул, что у оккупантов есть еще один мост – в Новой Каховке.
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Враг может построить понтонные переправы
По словам активиста, там (в Новой Каховке) можно сделать понтонные мосты.
Есть два места ниже плотины возле села Львова и Казачьи Лагери. Из Корсунского монастыря проложена еще советскими войсками жестяная дорога, где военные тренировались наводить понтонные переправы,
– сказал он.
Молчанов рассказал, что ширина реки Днепр там около 450 метров и с обеих сторон удобные подъезды для любой техники.
"Известно, что россияне уже исследовали это место. Но если оккупанты и создадут там переправу, то уничтожить ее будет гораздо легче, чем стационарный мост", – добавил он.
Активист отметил, что есть еще одно место рядом с Антоновским мостом.
Надо будет разрушать какие-то дома на берегу, чтобы создать понтонную переправу, но она будет выходить вплоть до молодежного пляжа в Херсоне, это немного ниже на Днепре. Это две такие локации, где можно протащить через Днепр понтонные переправы,
– заявил он.
Молчанов отметил, что также функционирует мост через Ингулец. Там около 6 попаданий ВСУ с одной стороны, но по ним до сих пор можно ехать.
"Существуют и несколько мостов в зоне оккупированной территории – это в Снегиревке и ниже реки. Есть там железнодорожный мост, и еще несколько мостов возле соседних сел", – вспомнил он.
Активист подчеркнул, что сразу после удара ВСУ по мосту через Ингулец оккупанты начали строить там понтонную переправу через эту реку. Когда-то там уже был советский мост, и сейчас сделать это будет легче.
Поэтому переброска техники для оккупантов пока не проблема. Хотя уже накануне были кадры, будто Стремоусов горько плакал. Я уже подумал, что может, наконец, умрет, но нет. Думаю, что коллаборанты понимают, к чему все идет,
– подытожил он.
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: главное
- В полночь появилось видео обстрела Антоновского моста 26 июля, которое подтвердило, что попали в цель.
- Украинцы не обошли вниманием это событие и сразу начали троллить россиян с мемами про Антоновский мост. К этому в сети присоединились не только крупные компании, но и народные депутаты.
- Утром 27 июля информацию об ударах по Антоновскому мосту подтвердили ВСУ.
- российские оккупанты уже признали, что ВСУ ударили по Антоновскому мосту. Движение там закрыли. Хотя ранее захватчики убеждали, что их ПВО сбила ракеты, которыми атаковали мост.
- В разведке Минобороны Великобритании еще 20 июля объяснили, что мост крайне важен для логистики российской армии. Этим путем россия может обеспечивать или вообще вывести свои войска с территории, которую она смогла захватить к западу от реки.