Об этом 24 каналу рассказала пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Сейчас оккупанты тщательно усилили охрану этого стратегического объекта.

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"Мы продолжаем огневой контроль над транспортными артериями, над путями логистики. Поскольку понимаем, что все события, происходящие на пока оккупированной территории - это стягивание сил и резервов для противодействия нашему контрнаступлению", - рассказала представитель ОК "Юг".

У врага еще есть планы на Антоновский мост

По словам Гуменюк, даже после удара ВСУ по Антоновскому мосту у оккупантов, вероятно, еще остаются определенные планы на этот объект, ведь в определенных вопросах он является для них единственным решением.

Впрочем, мы будем контролировать его использование и целесообразность для той стороны, которая пока не отдает нам оккупированные территории.

– отметила пресс-секретарь ОК "Юг".

Как оккупанты реагируют на удар

По словам Гуменюк, сейчас российские военные, которые находятся на Херсонщине, очень деморализованы, поскольку попадание в командные пункты существенно меняет их планы. Также уже разрушены некоторые скопления вражеской техники и склады с боеприпасами.

Это все провоцирует в армии внутренний разлад, понимание, что брать резервы неоткуда, транспортные артерии повреждены, а значит, надо оставаться с теми силами и средствами, которые есть здесь и сейчас,

– рассказала спикер ОК "Юг".

Гуменюк отметила: поскольку оккупанты уже достаточно долго пытаются удержаться на Херсонщине, их силы иссякают. Они надеялись на майскую ротацию, но на календаре уже июль, а она еще не произошла.

Удар по Антоновскому мосту: что известно

В Херсоне вечером 26 июля начали раздаваться звуки взрывов. Затем стало известно про атаку Антоновского моста.

Сначала эту информацию официально не подтверждали. Однако утром 27 июля в Оперативном командовании "Юг" рассказали, что удар нанесли ВСУ.

российские оккупанты уже признали, что ВСУ ударили по Антоновскому мосту. Движение там закрыли. Хотя ранее захватчики настаивали, что их ПВО сбила ракеты, которыми атаковали мост.

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