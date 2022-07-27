Про це 24 каналу розповіла речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Наразі окупанти ретельно посилили охорону цього стратегічного об'єкта.
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"Ми продовжуємо вогневий контроль над транспортними артеріями, над шляхами логістики, адже розуміємо, що усі події, які відбуваються на поки що окупованій території – це підтягування сил та резервів для протидії нашому контрнаступу", – розповіла речниця ОК "Південь".
Ворог ще має плани на Антонівський міст
За словами Гуменюк, навіть після удару ЗСУ по Антонівському мосту, в окупантів, ймовірно, ще залишаються певні плани на цей об'єкт, адже у певних питаннях він є для них єдиним рішенням.
Втім, ми будемо контролювати його використання й доцільність служіння тій стороні, яка поки що не віддає нам окуповані території,
– зазначила речниця ОК "Південь".
Як окупанти реагують на удар
За словами Гуменюк, зараз російські військові, які перебувають на Херсонщині, є дуже деморалізованими, оскільки влучання у командні пункти суттєво корегує їхні плани. Також вже зруйновані деякі скупчення ворожої техніки та склади з боєприпасами.
Це все характеризує внутрішній розлад у війську, розуміння, що брати резерви нема звідки, транспортні артерії пошкоджені, а отже треба залишатися з тими силами й засобами, які є тут і зараз,
– розповіла речниця ОК "Південь".
Водночас Гуменюк зауважила, що окупанти вже досить довго намагаються втриматися на тимчасово окупованій Херсонщині, тож їхні сили вичерпуються. Вони сподівалися ще на травневу ротацію, а на календарі вже липень.
Удар по Антонівському мосту: що відомо
- У Херсоні ввечері 26 липня почали лунати звуки вибухів. Згодом стало відомо, що там атакували Антонівський міст.
- Спершу цю інформацію офіційно не підтверджували. Втім, вранці 27 липня в Оперативному командуванні "Південь" розповіли, що удар завдали ЗСУ.
- російські окупанти вже визнали, що ЗСУ вдарили по Антонівському мосту. Рух там закрили. Хоча раніше загарбники переконували, нібито їхня ППО збила ракети, якими атакували міст.
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