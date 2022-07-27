Щоправда, раніше окупанти переконували, що усі ракети вдалось перехопити їхнім силам ППО. Виходить міст сам себе ліквідував, чи що.
Увага Вони були філігранні, – у ЗСУ підтвердили удари по Антонівському мосту в Херсоні
Антонівський міст через Дніпро у Херсоні отримав пошкодження після нічної атаки Збройних сил України,
– повідомив так званий "заступник голови військово-громадянської адміністрації області" Кирило Стремоусов.
окупанти перекрили рух Антонівським мостом
Той же Стремоусов зазначив, що рух Антонівським мостом у Херсоні закрито після удару з боку ЗСУ. Кажуть, ремонтуватимуть міст.
Коротко про філігранний удар ЗСУ по мосту
- Інформація про ймовірну атаку мосту з'явилась ще ввечері 26 липня. Місцеві почали публікувати в соцмережі відповідні відео.
- Час очікування не минув без мемів та насмішок над окупантами. Навіть компанія "Київстар" долучилась. У соцмережах написали, що вже готові тягнути кабелі до Херсону. Адже там невдовзі потрібно буде відновлювати українські мережі. Звільнення нашого міста не за горами.
- Уже на ранок ЗСУ таки підтвердили удари та знищення Антонівського мосту. Зокрема, речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк зауважила, що "вони були філігранні".
Раніше – росіяни вже панікували через атаку на Антонівський міст: дивіться відео