Впрочем, вероятнее всего, это лишь подготовка к контрнаступлению или его маленькая начальная часть . Об этом 24 канала рассказал киборг и народный депутат Роман Костенко.

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Подготовка к контрнаступлению

Роман Костенко Киборг и народный депутат Я считаю, что это активные действия по возгоранию лучших позиций. На мой взгляд, все является подготовкой к контрнаступлению – и уничтожение Антоновского моста, и притеснение врага со стороны Кривого Рога.

Он отметил, что именно приехал из направления Андреевка - Лозовое, поэтому ему удалось непосредственно наблюдать за боевыми действиями, которые шли за отражение Андреевки. По его словам, в них активное участие принимали наши бригады Вооруженных Сил Украины, в то же время патрульная полиция тоже внесла большой вклад, чтобы эти населенные пункты перешли под контроль Украины.

Возможность выбить врага на левый берег

Как подчеркнул Костенко, подготовка продолжается, однако это еще не контрнаступление. Впрочем, он отметил, что это те активные действия, которые позволяют украинским защитникам уменьшать наступающий потенциал российских кафиров, который они постоянно наращивают.

Роман Костенко Киборг и народный депутат Если правильно принять решение, у нас сейчас есть возможность выбить врага на левый берег Днепра.

По словам Костенко, именно это направление сейчас достаточно привлекательным, чтобы развивать наступление. В частности, взять подразделения российских оккупантов в окружение (при условии, что дальше добьем Антоновский мост) или с помощью своих активных действий заставить захватчиков выйти из правого берега Днепра.

"В то же время левый – это уже дальнейшее планирование других наступательных операций", – отметил Костенко.

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