Утім, найімовірніше, це лише підготовка до контрнаступу або ж лише його маленька початкова частина. Про це 24 каналу розповів кіборг та народний депутат Роман Костенко.

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Підготовка до контрнаступу

Роман Костенко Кіборг та народний депутат Я вважаю, що це активні дії для займання кращих позицій. На мою думку, усе є підготовкою до контрнаступу – і знищення Антонівського моста, і притиснення ворога з боку Кривого Рогу.

Він зазначив, що саме приїхав з напрямку Андріївка – Лозове, тож йому вдалось безпосередньо спостерігати за бойовими діями, які точилися за відбиття Андріївки. За його словами, у них активну участь брали наші бригади Збройних Сил України, водночас патрульна поліція теж зробила великий внесок, щоб ці населені пункти перейшли під контроль України.

Можливість вибити ворога на лівий берег

Як наголосив Костенко, підготовка триває, однак це ще не контрнаступ. Утім, він зауважив, що це ті активні дії, які дозволяють українським захисникам зменшувати наступальний потенціал російських окупантів, який вони постійно нарощують.

Роман Костенко Кіборг та народний депутат Якщо правильно ухвалити рішення у нас зараз є можливість вибити ворога на лівий берег Дніпра.

За словами Костенка, саме цей напрямок, зараз є достатньо привабливим, аби розвивати наступ. Зокрема, взяти підрозділи російських окупантів в оточення (за умови, що далі доб'ємо Антонівський міст) або ж за допомогою своїх активних дій змусити загарбників вийти з правого берега Дніпра.

"Водночас лівий – це вже подальше планування інших наступальних операцій", – зауважив Костенко.

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