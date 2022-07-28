Утім, найімовірніше, це лише підготовка до контрнаступу або ж лише його маленька початкова частина. Про це 24 каналу розповів кіборг та народний депутат Роман Костенко.
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Підготовка до контрнаступу
Я вважаю, що це активні дії для займання кращих позицій. На мою думку, усе є підготовкою до контрнаступу – і знищення Антонівського моста, і притиснення ворога з боку Кривого Рогу.
Він зазначив, що саме приїхав з напрямку Андріївка – Лозове, тож йому вдалось безпосередньо спостерігати за бойовими діями, які точилися за відбиття Андріївки. За його словами, у них активну участь брали наші бригади Збройних Сил України, водночас патрульна поліція теж зробила великий внесок, щоб ці населені пункти перейшли під контроль України.
Можливість вибити ворога на лівий берег
Як наголосив Костенко, підготовка триває, однак це ще не контрнаступ. Утім, він зауважив, що це ті активні дії, які дозволяють українським захисникам зменшувати наступальний потенціал російських окупантів, який вони постійно нарощують.
Якщо правильно ухвалити рішення у нас зараз є можливість вибити ворога на лівий берег Дніпра.
За словами Костенка, саме цей напрямок, зараз є достатньо привабливим, аби розвивати наступ. Зокрема, взяти підрозділи російських окупантів в оточення (за умови, що далі доб'ємо Антонівський міст) або ж за допомогою своїх активних дій змусити загарбників вийти з правого берега Дніпра.
"Водночас лівий – це вже подальше планування інших наступальних операцій", – зауважив Костенко.
Костенко розповів про можливий контрнаступ на Херсонщині: дивіться відео
Ймовірний контрнаступ на Херсонщині: що відомо
- У британській розвідці повідомили, що українські сили, ймовірно, створили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка утворює північний кордон окупованого державою-агресоркою Херсона. Зазначається, що наші Збройні Сили пошкодили щонайменше 3 мости через річку Дніпро.
- Водночас саме на ці мости покладались російські окупанти. Ними вони постачали зброю та техніку на території, що перебувають під їхнім тимчасовим контролем.
- Один з таких мостів Збройні Сили України пошкодили ввечері 26 липня. Мовиться про Антонівський міст поблизу міста Херсон. Зараз переправа непридатна.