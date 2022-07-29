Про це 24 каналу розповів російських опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, поки що ніхто не бачив по-справжньому масштабний контрнаступ ЗСУ і чи взагалі зможе армія російських окупантів тримати такий удар. Поки зрозуміло, що адекватно наступати загарбники не здатні.

До теми У них три виходи, – Костенко припустив, як діятимуть окупанти в Херсоні

Головне питання – як сильно ЗСУ зможуть знищити окупантів

На його думку, від контрнаступу ЗСУ на Херсон багато в чому залежить подальший хід війни. Це буде перше серйозне випробування для російської армії на стійкість. Тут може визначитися межа поразки окупантів – чи загарбників відкинуть на кордони станом на 23 лютого чи на 1991 рік.

Якщо ЗСУ зможуть серйозно погромити окупантів в Херсоні, то цілком можливо, що в подальших бойових діях армію окупантів так само знищать.

Наскільки російська армія буде розгромлена – зараз перевіряється в Херсоні. Сказати категорично, на який день вони втечуть – важко, бо ми не знаємо багато чого. До прикладу, яка наступальна потужність ЗСУ, які ресурси зможе підтягнути путін, щоб втримати Херсон тощо, – зазначив Яковенко.

Він вважає, що поповнити ймовірні втрати путін все ж таки зможе. Адже зараз він згрібає "живу масу" з регіонів, де домінує бідність.

Ігор Яковенко про ситуацію в Херсоні: дивіться відео

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов спрогнозував, яким буде наступний етап війни. росіяни, ймовірно, спробують відновити свій наступальний потенціал.