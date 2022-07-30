Про це для 24 каналу розповів військовий експерт Олександр Коваленко. Він розповів, що відбуватиметься на фронті у найближчі 3 місяці.

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"Почнуться відпрацювання у Запорізькій області та просування на південь у бік Херсонщини. Тобто визволення Херсонської області, яка на лівому березі", – зазначив Коваленко.

Де чекати контрнаступів

За словами військового експерта, на Харківському плацдармі найближчі місяці суттєвих змін не буде. У російських окупантів немає можливості наступати та захоплювати нові території. Проте поблизу Ізюма, як сказав Коваленко, буде контрнаступ Збройних Сил України.

Відпрацьовуватимуть насамперед по Ізюму, щоб блокувати можливості російських окупантів щодо наступальних дій у напрямку Слов'янська. Я не виключаю контрнаступу ЗСУ в Донецькій області,

– зазначив Коваленко.

Він вважає, що на Півдні чи Харківщині у росіян немає можливості наступати та масштабно захоплювати нові території.

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Бойові дії на Донбасі

Щодо Донбасу, то Коваленко вважає, що там є багато особового складу ворога, щоб протриматись навіть не в обороні, а у просування на окремі напрямки. Проте все це тимчасово.

Олександр Коваленко Військовий експерт Треба розуміти, що ситуація з переходом від наступу до оборони може змінитися. Навіть за добу або ж тиждень Як було на північному плацдармі, коли росіяни проявили "жест доброї волі" та втікали однією зі своїх найбоєздатніших груп військ. Вони навіть не могли утримувати ці території в обороні. Так само буде й тут.

Військовий експерт наголосив, що наразі треба мати витримку та вірити у ЗСУ.

Контрнаступ на Херсонщині

Британська розвідка повідомила, що українські захисники успішно контратакують у Херсонській області. Зокрема, ЗСУ зруйнували 3 мости через Дніпро, через які загарбники постачали зброю.

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