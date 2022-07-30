Об этом для 24 канала рассказал военный территориальной обороны, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Он отметил, что оккупанты жалуются – им не разрешают отступать.
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"Они действуют по коммунистическим принципам. Есть заградительные отряды, которые расстреливают тех, что отходит. Однако враг понимает, что найдет здесь свой последний путь", – сказал Хлань.
Ходят по селам и ищут гражданскую одежду
По словам депутата, россияне деморализованы. Особенно влияет то, что они не могут получать боекомплекты и технику в объеме, который был раньше.
В то же время, у них возникает очень большая проблема с пищевым обеспечением военных. Есть много дезертирства. Местные сообщают, что россияне пытаются сбежать, ходят по селам и переодеваются в гражданское,
– рассказал Хлань.
Обратите внимание – Хлань о событиях в оккупированной Херсонской области: смотрите видео
Оккупированная Херсонщина: последние новости
- россияне боятся партизанского движения, которое действует в Херсонской области. Поэтому враги усиливают давление на мирных людей – увеличивают количество блокпостов, патрулей "полиции" и "комендатуры".
- Хлань отметил, что после разрушения складов с техникой и боекомплектами в Херсоне, оккупанты используют железнодорожный вокзал в Олешках.
- Логистические пути оккупантов находятся под огненным контролем Вооруженных Сил Украины. Местные жители сообщают о взрывах и пожарах.
- Чтобы переправиться через Днепр в Херсон, россияне украли пассажирский теплоход.
- Экс-тренер футбольного клуба Херсона "Кристалл" Сергей Шевченко начал сотрудничать с оккупантами. Он возглавил новый "футбольный клуб".