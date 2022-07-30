Об этом для 24 канала рассказал военный территориальной обороны, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Он отметил, что оккупанты жалуются – им не разрешают отступать.

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"Они действуют по коммунистическим принципам. Есть заградительные отряды, которые расстреливают тех, что отходит. Однако враг понимает, что найдет здесь свой последний путь", – сказал Хлань.

Ходят по селам и ищут гражданскую одежду

По словам депутата, россияне деморализованы. Особенно влияет то, что они не могут получать боекомплекты и технику в объеме, который был раньше.

В то же время, у них возникает очень большая проблема с пищевым обеспечением военных. Есть много дезертирства. Местные сообщают, что россияне пытаются сбежать, ходят по селам и переодеваются в гражданское,

– рассказал Хлань.

Обратите внимание – Хлань о событиях в оккупированной Херсонской области: смотрите видео

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