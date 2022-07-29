Всего за сутки 28 июля полиция открыла 17 уголовных производств по военным преступлениям россиян против мирного населения Херсонщины. Об этом сообщили в местном отделе полиции.

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россияне похитили теплоход в Херсоне

В Херсоне военные рф завладели пассажирским теплоходом, который был пришвартован на Карантинном острове,

– пишет полиция.

Впоследствии стало известно, что российские захватчики используют теплоход для переправки через реку Днепр в районе поврежденного Антоновского моста.

Какие еще преступления совершили россияне за сутки 28 июля

В Херсонской области оккупанты ракетами обстреляли села Белогорка и Андреевка. В результате погибли 5 человек.

Из-за артобстрелов поселков Архангельское и Высокополье смертельные ранения получили еще 2 человека. россияне атаковали из артиллерии также села Осокоровка, Ровнополье и Ивановка Бериславского района. 6 человек получили ранения.

Кроме того, захватчики атаковали Нововоронцовку, Белую Криницу, Потемкино и Высокополье. Там повреждены и разрушены дома.

В трех селах Бериславского района вооруженные россияне угнали два легковых автомобиля и два грузовика. Всё это документирует полиция.

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