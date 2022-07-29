Загалом за добу 28 липня поліція відкрила 17 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів росіян проти мирного населення Херсонщини. Про це повідомили в місцевому відділі поліції.

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росіяни викрали теплохід у Херсоні

В Херсоні військові рф заволоділи пасажирським теплоходом, який був пришвартований на Карантинному острові,

– пише поліція.

Згодом стало відомо, що російські загарбники використовують теплохід для переправлення через річку Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту.

Які ще злочини вчинили росіяни за добу 28 липня

На Херсонщині окупанти ракетами обстріляли села Білогірка та Андріївка. Як наслідок, загинуло 5 людей.

Через артобстріли селищ Архангельське та Високопілля смертельних поранень зазнали ще 2 людей. росіяни атакували з артилерії також села Осокорівка, Рівнопілля та Іванівка Бериславського району. 6 людей зазнали поранення.

Окрім того, загарбники атакували Нововоронцовку, Білу Криницю, Потьомкіне та Високопілля. Там пошкоджені та зруйновані.

У трьох селах Бериславського району озброєні росіяни викрали два легкові авто та дві вантажівки. Усе це документує поліція.

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