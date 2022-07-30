Про це для 24 каналу розповів військовий територіальної оборони, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Він зазначив, що окупанти жаліються – їм не дозволяють відступати.

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"Вони діють за комуністичними принципами. Є загороджувальні загони, які розстрілюють тих, хто відходить. Проте ворог розуміє, що знайде тут свій останній шлях", – сказав Хлань.

Ходять по селах і шукають цивільний одяг

За словами депутата, росіяни деморалізовані. Особливо впливає те, що вони не можуть отримувати боєкомплекти й техніку в обсягу, який був раніше.

Водночас у них виникає дуже велика проблема з харчовим забезпеченням військових. Є багато дезертирства. Місцеві повідомляють, що росіяни намагаються втекти, ходять по селах і перевдягаються в цивільне,

– розповів Хлань.

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