Про це для 24 каналу розповів військовий територіальної оборони, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Він зазначив, що окупанти жаліються – їм не дозволяють відступати.
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"Вони діють за комуністичними принципами. Є загороджувальні загони, які розстрілюють тих, хто відходить. Проте ворог розуміє, що знайде тут свій останній шлях", – сказав Хлань.
Ходять по селах і шукають цивільний одяг
За словами депутата, росіяни деморалізовані. Особливо впливає те, що вони не можуть отримувати боєкомплекти й техніку в обсягу, який був раніше.
Водночас у них виникає дуже велика проблема з харчовим забезпеченням військових. Є багато дезертирства. Місцеві повідомляють, що росіяни намагаються втекти, ходять по селах і перевдягаються в цивільне,
– розповів Хлань.
Зверніть увагу – Хлань про події на окупованій Херсонщині: дивіться відео
Окупована Херсонщина: останні новини
- росіяни бояться партизанського руху, який діє на Херсонщині. Через це вороги посилюють тиск на мирних людей – збільшують кількість блокпостів, патрулів "поліції" та "комендатури".
- Хлань зазначив, що після руйнування складів з технікою та боєкомплектами в Херсоні, окупанти використовують залізничний вокзал в Олешках.
- Логістичні шляхи окупантів перебувають під вогневим контролем Збройних Сил України. Місцеві мешканці повідомляють про вибухи та пожежі.
- Щоб переправлятись через Дніпро у Херсоні, росіяни вкрали пасажирський теплохід.
- Екстренер футбольного клубу Херсону "Кристал" Сергій Шевченко почав співпрацювати з окупантами. Він очолив новий "футбольний клуб".