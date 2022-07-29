За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, російські офіцери та генерали, звичайні військовослужбовці та колаборанти неабияк панікують через ймовірне наближення контрнаступу захисників України на Херсонщині. Загарбники розуміють, що за переміщенням всіх колон з технікою, продуктами та паливом постійно стежать.

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Крім того, кожного дня партизани влаштовують різноманітні диверсії по всій окупованій частині області.

Херсон – пекло для російських окупантів

Хоч скільки-небудь ефективно протидіяти партизанам загарбники не можуть. Адже взагалі все місцеве населення ставиться до них як до ворогів.

Ватажки окупантів перебувають у постійному напруженні, очікують удару в будь-якому місці, та пересуваються містами з великою кількістю охорони.

Крім того, загарбники визнали свою неспроможність робити хоча б щось таємно від України. Про це яскраво свідчить той факт, що удари по Антонівському мосту наносилися у той момент, коли ним пересувалася техніка.

Росіяни намагалися маскувати переміщення важливих вантажів, ховали БК у зерновози, возили вибухівку у цивільних автівках. Однак кожну партизани та сили захисту України мають змогу детально відстежувати кожну машину. Попри комендантську годину, залякування та відкритий терор населення, російську орду на Херсонщині ніхто не сприймає.

Аби захиститися від тотального супротиву загарбницьке керівництво вирішило у черговий раз посилити режим контролю за мирними жителями. У всіх населених пунктах путінські опричники посилили кількість патрулів "поліції" та "комендатури". У самому Херсоні також встановили більше блокпостів.

Російські спецслужбісти, які також беруть учаасть у рейдах, перевіряють на "причетність до ДРГ" взагалі всіх перехожих. Звісно, найбільшу підозру у них викликають молоді люди.

Крім того, росіяни влаштовують регулярні рейди по всім місцям масового скупчення людей – на ринках, центральних вулицях та площах тимчасово окупованих міст. Вони проводять обшуки та догляди особистих речей, жіночих сумочок та кишень. Втім, найбільше загарбників цікавлять мобільні телефони. Іноді ФСБшники під'єднують смартфони до ноутбуків, де за допомогою спеціальних програм намагаються відновити знищені файли та перевіряють контакти.

Заборонили їздити на електричних самокатах та мопедах

У деяких районах Херсону та у певних містах області панічних страх диверсантів та партизанів призвів до того, що загарбники розпорядилися заборонити людям їздити електросамокатами, мопедами та мотоциклами. Адже за допомогою такого маневреного транспорту місцеві мешканці можуть відносно легко створити проблеми для окупантів та втекти від них. Бо росіяни не знають міста, а патрулюють його здебільшого на машинах чи пішки.