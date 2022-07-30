У СтратКомі показали знищений Антонівський міст

Де розташована переправа та чому її руйнування є надзвичайно важливим – читайте у матеріалі 24 каналу. Водночас СтратКом ЗСУ показав, який вигляд має знищений міст.

Деталі тут ЗСУ потужно атакували Антонівський міст у Херсоні: все, що про це відомо

Залізничний Антонівський міст – фсьо!

– написали у відомстві.

Також додали, що шансів вижити для росіян стає все менше – "Вам ніхто не пробачить тортур і знущань з полонених, вбивств дітей і жінок, руйнування України в цілому!".

Дивіться підтвердження вдалої роботи ЗСУ: відео

Тож, окупантам варто серйозно подумати над всіма можливими варіантами втечі, адже Збройні Сили України вже зовсім скоро звільнять всі зайняті загарбниками території. До цього моменту росіянам краще покинути їх добровільно.

Удар по Антонівському мосту: коротко

Перші повідомленні про ймовірні пошкодження мосту з'явились ще ввечері 26 липня. Місцеві почали публікувати в соцмережах відповідні відео, де було чути потужні вибухи.

Вранці 27 липня цей факт підтвердили в ОК Південь. Зокрема, речниця Наталія Гуменюк зауважила, що "удари були філігранними".

Радник глави МВС Антон Геращенко повідомляв про використання американських РСЗВ HIMARS.

Крім того, радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань повідомив, що ЗСУ могли атакувати Антонівський міст саме тоді, коли російські окупанти переправляли ним техніку.

Окупаційна "влада" Херсонської області визнала удар по мосту, заявивши, що по ньому було випущено понад 10 ракет, а деякі з них нібито збили російські системи ППО. Водночас окупанти повідомили, що таки закрили міст для руху та брешуть, що це ніяк не вплине на хід війни.

Дізнайтесь більше деталей про атаку на міст: дивіться відео