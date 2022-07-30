В СтратКоме показали уничтоженный Антоновский мост
Где расположена переправа и почему ее разрушение чрезвычайно важно – читайте в материале 24 канала. В то же время СтратКом ВСУ показал, как выглядит уничтоженный мост.
Детали здесь ВСУ мощно атаковали Антоновский мост в Херсоне: все, что об этом известно
Железнодорожный Антоновский мост – фсе!
– написали в ведомстве.
Также добавили, что шансов выжить для россиян становится все меньше – "Вам никто не простит пыток и издевательств над пленными, убийств детей и женщин, разрушения Украины в целом!".
Смотрите подтверждение удачной работы ВСУ: видео
Так что оккупантам следует серьезно подумать над всеми возможными вариантами побега, ведь Вооруженные Силы Украины уже совсем скоро освободят все занятые захватчиками территории. К этому моменту россиянам лучше бросить их добровольно.
Удар по Антоновскому мосту: коротко
- Первые сообщения о возможных повреждениях моста появились еще вечером 26 июля. Местные начали публиковать в соцсетях соответствующие видео, где были слышны мощные взрывы.
- Утром 27 июля этот факт подтвердили в ОК Юг. В частности, спикер Наталья Гуменюк отметила, что "удары были филигранными".
- Советник главы МВД Антон Геращенко сообщал об использовании американских РСЗО HIMARS.
- Кроме того, советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань сообщил, что ВСУ могли атаковать Антоновский мост именно тогда, когда российские оккупанты переправляли им технику.
- Оккупационные "власти" Херсонской области признали удар по мосту, заявив, что по нему было выпущено более 10 ракет, а некоторые из них якобы сбили российские системы ПВО. В то же время оккупанты сообщили, что все-таки закрыли мост для движения и врут, что это никак не повлияет на ход войны.
Узнайте больше деталей об атаке на мост: смотрите видео