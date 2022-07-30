В СтратКоме показали уничтоженный Антоновский мост

Где расположена переправа и почему ее разрушение чрезвычайно важно – читайте в материале 24 канала. В то же время СтратКом ВСУ показал, как выглядит уничтоженный мост.

Детали здесь ВСУ мощно атаковали Антоновский мост в Херсоне: все, что об этом известно

Железнодорожный Антоновский мост – фсе!

– написали в ведомстве.

Также добавили, что шансов выжить для россиян становится все меньше – "Вам никто не простит пыток и издевательств над пленными, убийств детей и женщин, разрушения Украины в целом!".

Смотрите подтверждение удачной работы ВСУ: видео

Так что оккупантам следует серьезно подумать над всеми возможными вариантами побега, ведь Вооруженные Силы Украины уже совсем скоро освободят все занятые захватчиками территории. К этому моменту россиянам лучше бросить их добровольно.

Удар по Антоновскому мосту: коротко

Первые сообщения о возможных повреждениях моста появились еще вечером 26 июля. Местные начали публиковать в соцсетях соответствующие видео, где были слышны мощные взрывы.

Утром 27 июля этот факт подтвердили в ОК Юг. В частности, спикер Наталья Гуменюк отметила, что "удары были филигранными".

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщал об использовании американских РСЗО HIMARS.

Кроме того, советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань сообщил, что ВСУ могли атаковать Антоновский мост именно тогда, когда российские оккупанты переправляли им технику.

Оккупационные "власти" Херсонской области признали удар по мосту, заявив, что по нему было выпущено более 10 ракет, а некоторые из них якобы сбили российские системы ПВО. В то же время оккупанты сообщили, что все-таки закрыли мост для движения и врут, что это никак не повлияет на ход войны.

Узнайте больше деталей об атаке на мост: смотрите видео