Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, окупанти не хочуть воювати в Україні.

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Як росіяни розправляються із дезертирами

Фейгін додав, що бажання втекти з поля бою може мати для росіян сумні наслідки. Адже із такими військовими жорстоко розправляються.

З дезертирами "працюють". А декого із тих, хто перебуває у зоні бойових дій, вбивають,

– розповів правозахисник.

Такі випадки, за його словами, трапляються тоді, коли один окупант хоче втекти, але не знаходить підтримки серед товаришів по службі.

"З'являється якийсь один, котрий починає пропагувати: "Хлопці, чому ми тут сидимо? Давайте "знімемося". Я думаю, таких вбивають", – сказав Фейгін.

Чому важко вести статистику розправ

Він наголосив, що життя солдата для керівництва у російській армії нічого не варте.

Одним більше, одним менше. Це ж війна. Зайвий труп (для росіян – 24 канал) ще нікому не заважав,

– пояснив правозахисник.

За словами Фейгіна, говорити про точну кількість вбивств за дезертирство важко. Адже свідчити про це можуть тільки самі військовослужбовці, яких також можуть залякувати смертю.

Кількість російських дезертирів зростатиме

Фейгін переконаний, що кількість тих, хто не хоче брати участь у війні росії проти України, тільки збільшуватиметься.

Чим ефективнішими будуть удари HIMARS, тим більше буде таких випадків. Їм (окупантам – 24 канал) не хочеться перетворитися на фонтан вогню,

– зазначив він.

За словами правозахисника, російські військові, попри заборону, мають смартфони. І можуть подивитися відео, як ЗСУ використовують американські ракетні системи HIMARS.

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"Від снарядів можна сховатися, ухилитися. А як ти від HIMARS сховаєшся? По координатах "влупили" – і вас немає. Це може їх (окупантів – 24 канал) сильно лякати", – наголосив Фейгін.

Як українці підривають моральний дух росіян

Правозахисник додав, що моральний дух росіян також підривають повідомлення, які розсилає їм на телефони українська сторона.

"Пропаганда дезертирства у військах – доволі ефективний метод. Я не виключаю, що москва стурбована тим, як цьому протистояти", – сказав Фейгін.

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