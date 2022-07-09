Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович при гадав, що Україна офіційно пропонувала винагороду російським солдатам, які здадуть нам техніку. ВІн навіть описав такий випадок.

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Було таке, що й навіть танк пригнали. Хоробрий механік-водій його пригнав і отримав 10 тисяч доларів. Та й здався в полон, щоправда,

– сказав Арестович.

Це єдина відома йому така ситуація. А от випадків, коли в російську техніку просто сіли і поїхали багато.

Останні заяви Арестовича

Радник керівника ОП розповідав, як відбувався бій під Богородичним, де ЗСУ знищили танкову роту противника й штурм провалився. Це напрямок з Ізюма на Слов'янськ. Танків знищили орієнтовно штук 12 – танкову роту. Загалом за той день доповідали 35 танків. За словами Арестовича, це трохи більше танкового батальйону.

ЗСУ залишили Лисичанськ та Сєвєродонецьк, щоб зберегти життя захисникам. Олексій Арестович розповідав, що вони встигли ліквідувати там приблизно 7 тисяч російських окупантів. Лінія фронту наразі пролягає від Білогорівки до Калинова.

Також Арестович повідомляв про ювілейну 25-ту Чорнобаївку. Українські захисники вдарили по скупченню ворожої техніки. Це сталося 7 липня близько 14:23. Пожежа тривала довго, як завжди. Боєприпаси детонували.

Арестович про небезпеку для наших РСЗВ: дивіться відео