Відповідну інформацію радник глави Офісу Президента розповів ввечері 8 липня. Також він повідомив, що спроба штурму окупантів провалилася.
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Окупанти зазнали втрат під Богородичним
Навішали в Богородичному вчора (мовиться про 7 липня – 24 канал) наші хлопці дуже сильно під час спроби наступу. Це напрямок з Ізюма на Слов'янськ. Танків завалили орієнтовно штук 12 – танкову роту. Загалом за вчора доповідають 35 танків, не знаю, вірити чи ні, це трохи більше танкового батальйону,
– пояснив Арестович.
Додав також, що наші військовослужбовці відбили атаку ворога. Зокрема, там полягло понад 200 окупантів.
"Вони намагалися рухатися і подивитися на потенціал цього руху. Ну, потенціал їм (росіянам – 24 канал) показали", – додав Арестович.
Коротко про перемогу ЗСУ біля Богородичного
- Уранці 8 липня Генеральний штаб ЗСУ розповів, що наші війська відбили спробу ворога наступати в районі Богородичного, що на Слов'янському напрямку Донеччини.
- Також в Генштабі ЗСУ повідомили, що на Слов'янському напрямку ворог хоче покращити тактичне положення своїх підрозділів.
- російські окупанти вдарили з мінометів, ствольної та реактивної артилерії на райони Долини, Мазанівки, Краснопілля, Гусарівки, Новопавлівки, Червоного, Вірнопілля та Хрестища.
- Також вороги гатили по Краматорському напрямку – обстріляли цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Сіверськ, Серебрянка, Карпівка, Слов’янськ та Крива Лука.
- Ба більше, біля села Тетянівки завдали авіаційного удару.
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