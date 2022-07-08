Так, українські захисники змусили окупантів відійти. При цьому росіяни зазнали втрат.
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росіяни хочуть покращити положення
У Генштабі також розповіли, що на Слов'янському напрямку ворог хоче покращити тактичне положення своїх підрозділів.
- Вони обстрілювали із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Мазанівки, Краснопілля, Гусарівки, Новопавлівки, Червоного, Вірнопілля та Хрестища.
- Гатили росіяни і на Краматорському напрямку. Там ворог обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Сіверськ, Серебрянка, Карпівка, Слов’янськ та Крива Лука.
- Крім того, завдали авіаудару поблизу Тетянівки.
ЗСУ розбили загарбників біля Верхньокам’янського
Українські сили оборони завдали потужного вогневого ураження по позиціях противника в районі Верхньокам’янського. Відтак ворог відійшов і від цього від населеного пункту.
Натомість окупанти продовжували обстрілювати наші позиції біля Спірного, Івано-Дар'ївки, Нью-Йорка та в районі Вуглегірської ТЕС. Вони також безуспішно намагалися наступати у районах населених пунктів Спірне та Івано-Дар’ївка. Зазнали втрат та відійшли.
Наразі йдуть бої поблизу Веселої Долини.
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