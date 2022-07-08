Так, українські захисники змусили окупантів відійти. При цьому росіяни зазнали втрат.

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росіяни хочуть покращити положення

У Генштабі також розповіли, що на Слов'янському напрямку ворог хоче покращити тактичне положення своїх підрозділів.

Вони обстрілювали із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Мазанівки, Краснопілля, Гусарівки, Новопавлівки, Червоного, Вірнопілля та Хрестища.

Гатили росіяни і на Краматорському напрямку. Там ворог обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Сіверськ, Серебрянка, Карпівка, Слов’янськ та Крива Лука.

Крім того, завдали авіаудару поблизу Тетянівки.

ЗСУ розбили загарбників біля Верхньокам’янського

Українські сили оборони завдали потужного вогневого ураження по позиціях противника в районі Верхньокам’янського. Відтак ворог відійшов і від цього від населеного пункту.

Натомість окупанти продовжували обстрілювати наші позиції біля Спірного, Івано-Дар'ївки, Нью-Йорка та в районі Вуглегірської ТЕС. Вони також безуспішно намагалися наступати у районах населених пунктів Спірне та Івано-Дар’ївка. Зазнали втрат та відійшли.

Наразі йдуть бої поблизу Веселої Долини.

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