Соответствующую информацию советник главы Офиса Президента рассказал вечером 8 июля. Также он сообщил, что попытка штурма оккупантов провалилась.

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Оккупанты понесли потери под Богородичным

Навешали в Богородичном вчера (речь о 7 июля – 24 канале) наши ребята очень сильно при попытке наступать. Это направление с Изюма на Славянск. Танков завалили ориентировочно штук 12 – танковую роту. В общей сложности за вчера докладывают 35 танков, не знаю, верить или нет, это чуть больше танкового батальона,

– объяснил Арестович.

Добавил также, что наши военнослужащие отразили атаку врага. В частности, там пало более 200 оккупантов.

"Они пытались двигаться и посмотреть на потенциал этого движения. Ну, потенциал им (россиянам – 24 канала) показали", – добавил Арестович.

Кратко о победе ВСУ возле Богородичного

Утром 8 июля Генеральный штаб ВСУ рассказал, что наши войска отразили попытку врага наступать в районе Богородичного, что на Славянском направлении Донбасса.

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что на Славянском направлении враг хочет улучшить тактическое положение своих подразделений.

российские оккупанты ударили с минометов, ствольной и реактивной артиллерии на районы Долины, Мазановки, Краснополья, Гусаровки, Новопавловки, Красного, Вернополья и Крестища.

Также враги били по Краматорскому направлению – обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Карповка, Славянск и Кривая Лука.

Более того, возле села Татьяновки нанесли авиационный удар.

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