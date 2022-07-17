Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, оккупанты не хотят воевать в Украине.

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Как россияне расправляются с дезертирами

Фейгин добавил, что желание сбежать с поля боя может иметь для россиян печальные последствия. Ведь с такими военными жестоко расправляются.

С дезертирами "работают". А некоторых из тех, кто находится в зоне боевых действий, убивают,

– рассказал правозащитник.

Такие случаи, по его словам, происходят тогда, когда один оккупант хочет убежать, но не находит поддержки среди сослуживцев.

"Появляется какой-то один, который начинает пропагандировать: "Ребята, почему мы здесь сидим? Давайте "снимемся". Я думаю, таких убивают", – сказал Фейгин.

Почему трудно вести статистику расправ

Он подчеркнул, что жизнь солдата для руководства в российской армии ничего не стоит.

Одним больше, одним меньше. Это война. Лишний труп (для россиян – 24 канал) еще никому не мешал,

– объяснил правозащитник.

По словам Фейгина, говорить о точном количестве убийств за дезертирство сложно. Ведь свидетельствовать об этом могут только сами военнослужащие, которых тоже могут запугивать смертью.

Число российских дезертиров будет расти

Фейгин убежден, что количество тех, кто не хочет участвовать в войне россии против Украины, только будет увеличиваться.

Чем эффективнее будут удары HIMARS, тем больше будет таких случаев. Им (оккупантам – 24 канал) не хочется превратиться в фонтан огня,

– отметил он.

По словам правозащитника, у российских военных, несмотря на запрет, есть смартфоны. И могут посмотреть видео, как ВСУ используют американские ракетные системы HIMARS.

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"От снарядов можно спрятаться, увернуться. А как ты от HIMARS укроешься? По координатам "влупили" – и вас нет. Это может их (оккупантов – 24 канал) сильно пугать", – подчеркнул Фейгин.

Как украинцы подрывают моральный дух россиян

Правозащитник добавил, что моральный дух россиян также подрывают сообщения, рассылаемые им на телефоны украинской стороной.

"Пропаганда дезертирства в войсках – достаточно эффективный метод. Я не исключаю, что москва озабочена тем, как этому противостоять", – сказал Фейгин.

Стрим Андрианы Кучер и Марка Фейгина: смотрите полное видео

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