Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожской области. По его словам, это произошло во временно оккупированном населенном пункте Черниговка в Запорожской области.

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Беглецов разыскивают с помощью вертолетов

Как рассказал журналист, местные жители из Черниговки сообщили, что из казарм российских захватчиков скрылось от 60 до 70 солдат. То есть, они дезертировали.

Сейчас, чтобы их найти, российские оккупанты не только обыскивают окрестные дома. Говорят, что даже подняли вертолеты и ищут, куда девались эти военные,

– заявил он.

Как отметил журналист, хотелось бы больше подобных случаев. В то же время, как он заметил, мы уже знаем, что в российской армии часто бывают дезертирства.

Не первый такой случай в Запорожской области

Кроме того, корреспондент подчеркнул, что даже в Запорожской области это уже не первый случай массового дезертирства российских оккупантов. По его словам, почти 2 недели назад захватчики также разыскивали несколько десятков военных.

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В штабе обороны Запорожского края сообщили, что 17 июня в Запорожской области дезертировали 60 российских оккупантов. Отмечается, что они скрылись из общежития, которое считается их "штабом" и расположено в поселке Михайловка.

Корреспондент рассказал о дезертирстве российских оккупантов в Запорожской области: смотрите видео



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