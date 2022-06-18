Речь идет об общежитии, расположенном в поселке Михайловка. Об этом сообщают в коротком своде Запорожского штаба о ситуации в сутки 17 июня.

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60 российских военных дезертировали из Запорожья

По данным разведки, в населенном пункте Михайловка Васильевского района из общежития, где ранее фиксировалось место жительства россиян, зафиксирован случай дезертирства 60 военнослужащих врага,

– говорится в сообщении.

Оккупанты хотят сбежать из Украины

Разведка не в первый раз сообщает о попытках российских военных сбежать из войны. Об этом свидетельствуют также перехваченные разговоры СБУ.

Российские кафиры готовы пойти даже на фиктивный брак. Недавно СБУ обнародовала разговор российского оккупанта со своим знакомым. Во время телефонного звонка солдат признается, что просил подругу пойти в ЗАГС и подать заявление на женитьбу. Затем оккупант планировал пойти к командиру и отпроситься, потому что он вроде бы "не успевает на свою свадьбу".

Однако все методы солдат бесполезны. Вернуться домой позволяют только в трех условиях: собственное ранение или гибель или смерть родственника.

Впоследствии стало известно, что россияне в Донецкой области выводят из строя свою технику , чтобы не воевать на передовых позициях. Они разбирают комплексы ПВО, а детали пытаются сдать в металлолом за деньги.

Однако и этот метод оккупантам не помог. Ведь они переоценили себя и в пункте приема металлолома назвали слишком высокую цену. Поэтому возник конфликт с приемной. Впоследствии она пожаловалась на "бизнесменов" в так называемое "МГБ ДНР". Как следствие, "креативных" кафиров отправили воевать на передовые позиции.

Женщины российских захватчиков тоже "стараются" вытащить их из ада в Украине. Одна из жен во время телефонного разговора с супругом заявила, что ротации им ждать не стоит. Они будут воевать до последнего, потому что замены уже нет.

Оккупант жалуется на российских женщин, мол, они мало делают, нужно идти в прокуратуру. На что супруга отвечает: "Прокуратура не поможет". Захватчик из-за этого возмущается еще больше. Он говорит, что солдаты скоро отважятся на крайности. Они будут стрелять в себя, чтобы попасть домой.

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