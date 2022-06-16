Так, украинская разведка перехватила такой разговор. В нем жена захватчика говорит, что он не вернется домой до конца боевых действий. Хотя на самом деле еще под вопросом, вернется ли вообще.

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"Будете вы там до конца военных действий. Не раньше осени. То есть, не раньше сентября. Замены вам нет", – говорит супруга.

Женщина добавляет, что не вернутся даже те захватчики, у которых заканчиваются контракты.

Оккупанты начнут сами себя стрелять

Мужчина возмущается тем, что россиянки мало делают для их возвращения. Говорит, что нужно обращаться в прокуратуру. Жена же оправдывается, мол, в прокуратуре ничего не скажешь, потому что военный подписал контракт.

Тогда захватчик отмечает, что эта ситуация заставит их идти на крайние меры. Говорит, если ничего не изменится, люди узнают эту информацию и начнут стрелять сами себя. Другого выхода попасть домой у оккупантов нет.

Русский добавляет, что "здесь или тебя, или ты". Когда жена снова начинает говорить об отсутствии замены, оккупант возмущается еще больше.

Каждый день сидишь и думаешь: пиз… (ударит) рядом с тобой, останутся от тебя одни кроссовки… Какая замена? Здесь пацаны 19 летние сидят,

– добавляет россиянин.

Перехваченный разговор оккупанта с женой: видео

Оккупанты бунтуют

Российские оккупанты массово отказываются вступать в бой с украинскими защитниками из-за колоссальных потерь. На это жаловался один из захватчиков в другом перехваченном разговоре.

Говорил, что из всего батальона в бой ушли 30 человек: кого-то ранили, кто-то "двухсотый", кто-то "трехсотый". Обычно батальон насчитывает от 300 до 900 военнослужащих. Это означает, что только 1 из 10 российских оккупантов готов вступать в бой с ВСУ.

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