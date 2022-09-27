Про те, як минула доба 26 вересня на південних напрямках фронту, розповіли в Оперативному командуванні "Південь". Окупанти продовжують здійснювати терор проти цивільних, обстрілюючи мирні міста та села.
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Ворожі обстріли українських міст та сіл
Протягом доби російські окупанти завдали 4 авіаційних та 1 ракетний удар по прифронтових громадах Півдня.
Також загарбники знову обстріляли Марганець. Унаслідок атаки зруйнований приватний гараж, а 1 людина зазнала поранень.
По Кривому Рогу росіяни завдали ракетного удару та поцілили в аеропорт, який тепер непридатний для використання. Для атаки ворог використав ракету Х-59. На щастя, поранених та жертв немає.
На Одещину окупанти запустили 3 іранські дрони-камікадзе. Однак сили ППО успішно "приземлили" їх.
Успіхи ЗСУ та втрати ворога
Протягом доби українська авіація завдала 10 авіаційних ударів по позиціях окупантів. У Баштанському районі Миколаївщині наші війська збили розвідувальний безпілотник "Орлан-10".
Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 250 вогневих завдань. У Херсонському та Бериславському районах нашим військовим вдалося влучити у 4 осередки ворожої зброї та техніки та в 4 склади з боєприпасами.
Крім того, у районі Херсона ЗСУ успішно "мінуснули" ще одну баржу. Її знищили разом із надіями росіян на створення переправи.
Також українські військові провели вогневий контроль ворожої ППО і по Каховському мосту.
Ну і до ще більш приємного. Протягом доби окупаційна армія втратила:
- 77 окупантів;
- 6 танків;
- 5 гаубиць, серед яких самохідна "Мста-С";
- 3 ЗРК "Панцир-С1";
- 14 одиниць автомобільної та броньованої техніки.
Однак у Чорному морі перебувають 4 носії крилатих ракет, 1 з яких – підводний. У готовності до атак росіяни тримають 28 крилатих ракет "Калібр". З урахуванням ракетної небезпеки та атак дронами-камікадзе, в "ОК "Південь" закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
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