Про те, як минула доба 26 вересня на південних напрямках фронту, розповіли в Оперативному командуванні "Південь". Окупанти продовжують здійснювати терор проти цивільних, обстрілюючи мирні міста та села.

Зверніть увагу В Україні ліквідували головного артилериста 35-ї загальновійськової армії росії

Ворожі обстріли українських міст та сіл

Протягом доби російські окупанти завдали 4 авіаційних та 1 ракетний удар по прифронтових громадах Півдня.

Також загарбники знову обстріляли Марганець. Унаслідок атаки зруйнований приватний гараж, а 1 людина зазнала поранень.

По Кривому Рогу росіяни завдали ракетного удару та поцілили в аеропорт, який тепер непридатний для використання. Для атаки ворог використав ракету Х-59. На щастя, поранених та жертв немає.

На Одещину окупанти запустили 3 іранські дрони-камікадзе. Однак сили ППО успішно "приземлили" їх.

Успіхи ЗСУ та втрати ворога

Протягом доби українська авіація завдала 10 авіаційних ударів по позиціях окупантів. У Баштанському районі Миколаївщині наші війська збили розвідувальний безпілотник "Орлан-10".

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 250 вогневих завдань. У Херсонському та Бериславському районах нашим військовим вдалося влучити у 4 осередки ворожої зброї та техніки та в 4 склади з боєприпасами.

Крім того, у районі Херсона ЗСУ успішно "мінуснули" ще одну баржу. Її знищили разом із надіями росіян на створення переправи.

Також українські військові провели вогневий контроль ворожої ППО і по Каховському мосту.

Ну і до ще більш приємного. Протягом доби окупаційна армія втратила:

77 окупантів;

6 танків;

5 гаубиць, серед яких самохідна "Мста-С";

3 ЗРК "Панцир-С1";

14 одиниць автомобільної та броньованої техніки.

Однак у Чорному морі перебувають 4 носії крилатих ракет, 1 з яких – підводний. У готовності до атак росіяни тримають 28 крилатих ракет "Калібр". З урахуванням ракетної небезпеки та атак дронами-камікадзе, в "ОК "Південь" закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Цікаво – Зеленський анонсував хороші новини з фронту: дивіться відео