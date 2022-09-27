За даними Генштабу тривають обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення. В окремих районах окупанти намагаються відновити втрачені позиції, ведуть повітряну розвідку.

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Ворог завдає ударів по цивільній інфраструктурі та житлу мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни,

– наголошує Генштаб.

Також попереджають, що залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. За минулу добу ворог завдав 9 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив понад 90 обстрілів з РСЗВ. Протягом минулої доби ворог задіяв ударні БпЛА в районі населеного пункту Біленьке Одеської області.

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За даними Генштабу, від ворожого вогню постраждало понад 50 населених пунктів. Серед них Слов'янськ, Краматорськ, Соледар, Авдіївка, Новопіль, Запоріжжя, Марганець, Мусіївка, Кривий Ріг, Нікополь, Потьомкине, Осокорівка, Миколаїв, Очаків та Біленьке.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог продовжив обстріли з танків, мінометів та артилерії, а саме:

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Баранівка, Уди, Гатище, Вовчанськ, Дворічне, Кучерівка, Петропавлівка та Сенькове;

на Краматорському напрямку – Старий Караван, Озерне, Сіверськ, Спірне, Роздолівка та Веселе;

на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмутське, Григорівка, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Майорськ та Юр'ївка;

на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Водяне, Опитне, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському напрямку – Золота Нива, Вугледар, Павлівка та Єгорівка;

на Запорізькому напрямку – Новопіль, Новосілка та Времівка.

На Південнобузькому напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Зокрема, Червона Долина, Широке, Андріївка, Білогірка, Тернові Поди, Лимани та Мирне.

Втрати ворога

Наші військові також розповіли про ситуацію на Запорізькій АЕС. Там усе напружено. Співробітники станції не бажають співпрацювати з ворогом та намагаються виїхати з окупації. Окупована частина Херсонської області повністю закрита на в'їзд та виїзд.

Підтверджено успішне ураження особового складу та техніки противника за попередні дні. Зокрема, в Херсоні знищили та вивели з ладу 7 ворожих вантажівок Урал. У Мелітополі знищили до 10 одиниць озброєння та військової техніки та понад 20 окупантів. В районах населених пунктів Токмак та Чернігівка Запорізької області ліквідували ворожий комплекс С-300, 5 одиниць військової техніки та поранили понад 50 окупантів.

Як ЗСУ відбивали атаки окупантів

За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Соледар, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Бахмут, Кам'янка, Первомайське.

Авіація наших Сил оборони завдала 28 ударів. Таким чином уразили більше 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються.

Працювали добре й ракетні війська та артилерія. Вони уразили:

5 пунктів управління;

12 районів зосередження живої сили та техніки противника;

2 позиції зенітних ракетних комплексів;

3 склади з боєприпасами;

понад 10 окремих важливих цілей.

Втрати ворога на Півдні

В ОК "Південь" повідомляли, що протягом доби 26 вересня українська авіація завдала 10 авіаційних ударів по позиціях окупантів. У Баштанському районі Миколаївщині наші війська збили розвідувальний безпілотник "Орлан-10".

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 250 вогневих завдань. У Херсонському та Бериславському районах нашим військовим вдалося влучити у 4 осередки ворожої зброї та техніки та в 4 склади з боєприпасами.

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