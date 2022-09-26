Залужний розповів, що після повномасштабного вторгнення він мав дві стратегічні цілі для оборони України.

До речі Я кричав цілу годину, – Залужний пригадав емоційний момент за лічені тижня до вторгнення росії

Найперша – не дозволити Києву впасти. Щодо інших напрямків – намагались завдати ворогу якнайбільших втрат, навіть якщо в деяких місцях це потребувало б втрати території.

Росіян пустили вперед, а потім – знищили

Мета ЗСУ полягала в тому, щоб дозволити росіянам просунутися вперед, а потім знищити їхні колони на фронті та лінії постачання у тилу. На шостий день вторгнення Залужний зрозумів, що це працює. Наприклад, росіяни не змогли захопити аеропорти поблизу Києва і просунулися досить глибоко, щоб залишити незахищеними лінії постачання.

Росіяни гнали своїх солдат на бійню

Також головнокомандувач ЗСУ здивувався через промахи росії. Він зазначив, що окупанти просто гнали своїх солдатів на бійню. Проте цей варіант грав на руку Україні.

"Вони обрали той сценарій, який мені найбільше підходив, – додав Залужний.