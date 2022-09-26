Залужный рассказал, что после полномасштабного вторжения у него были две стратегические цели для обороны Украины.

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Самая первая – не позволить Киеву упасть. Что касается других направлений – пытались нанести врагу наибольшие потери, даже если в некоторых местах это потребовало бы потери территории.

Россиян пустили вперед, а затем уничтожили

Цель ВСУ заключалась в том, чтобы позволить россиянам продвинуться вперед, а затем уничтожить их колонны на фронте и линии снабжения в тылу. На шестой день вторжения Залужный сообразил, что это работает. К примеру, россияне не смогли захватить аэропорты вблизи Киева и продвинулись достаточно глубоко, чтобы оставить незащищенными линии поставки.

Россияне гнали своих солдат на бойню

Также главнокомандующий ВСУ удивился из-за промахов россии. Он отметил, что оккупанты просто гнали своих солдат на бойню. Однако этот вариант играл на руку Украине.

"Они выбрали тот сценарий, который мне больше всего подходил", – добавил Залужный.