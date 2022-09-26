Про це Залужний сказав в інтерв'ю для свіжого випуску TIME. До речі, саме ілюстрація із головнокомандувачем ЗСУ прикрасить свіжий випуск газети, яка надійде в продаж 10 жовтня.

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Рідкісний випадок, коли Залужний вийшов із себе

Цей епізод, про який розповів сам Валерій Залужний, стався на початку лютого, коли до вторгнення росії залишалися лічені тижні. Тоді Україна вирішила провести амбітні військові навчання із залученням тисяч військовослужбовців ЗСУ.

Їхні основні маневри мали імітувати російську атаку та виявити реальні прогалини в обороні України. Проте низка командирів ЗСУ, на думку Залужного, поставилися до навчань недостатньо серйозно.

Я кричав цілу годину. Я зірвався. Я пояснив їм, що якщо вони з цим не впораються (проведенням навчань максимально ефективно – 24 канал), наслідки коштуватимуть нам не лише життів, але й нашої країни,

– пригадав Залужний.

Як Україна готувалася до російського вторгнення

Головнокомандувач ЗСУ також розповів, що незадовго до війни українські воєначальники:

передислокували й замаскували військову техніку,

вивели війська та озброєння з баз, переміщуючи їх країною.

Такі маневри стосувалися літаків, танків, бронетехніки, а також зенітних батарей, які були критично важливими для України, щоб зберегти контроль над своїм небом.

Запах війни ні з чим не сплутаєш, і він уже висів у повітрі. Я боявся, що ми втратимо елемент несподіванки. Нам було необхідно, щоб противник думав, що всі ми дислоковані на своїх звичайних базах, дивимося телевізор і постимо у Facebook,

– сказав Залужний.

Він зміг утримати всі маневри української армії у секреті. Додамо, що 24 лютого, попри масовану ракетну атаку ЗС РФ, Повітряні сили ЗС України не зазнали помітних втрат у літаках, бо командування знало про час атаки росіян і підняло свою авіацію в повітря.