У росії триває мобілізація: повістки приходять навіть мертвим, а живі намагаються втекти. Тим часом Україна готова до більшої кількості російських військових.

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Ми вже створили резерви через систему територіальної оборони і будемо активно використовувати ці резерви. Ми не маємо сьогодні оголошувати додаткову мобілізацію. У нас є все, і ми готові до більшої кількості російських військових,

– заявив Подоляк.

Він додав, що багато хто не розуміє, яка форма війни триває в Україні. Подоляк наголосив, що в Україні не так багато втрат серед військових – у порівнянні з росією. Країні-окупантці байдуже, скільки військових гине.

Росія нападає на цивільну інфраструктуру та цивільне населення. Подоляк додав, що станом на вересень 2022 року з карти повністю видалено понад 1200 населених пунктів – їх знищили російські окупанти.

Росіяни тікають від мобілізації

У росії триває часткова мобілізація, яку вже навіть громадяни країни-окупантки прозвали "могилізацією". Водночас боротися за своє життя та свої права росіяни традиційно не хочуть. Доки кордони ще не закрили, колони автомобілів їдуть до кордону з Грузією. Через фантастичну кількість ухилянтів-втікачів грузинські митниці працюють у спеціальному режимі.

Окрім того, до кордону з Грузією встигло "підтягнутися" й фсб на БРТрах.

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