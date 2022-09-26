Так, на площі у столиці Дагестану після 15:00 зібрались сотні людей. Згодом між протестувальниками виникла масштабна бійка. Фото та відео публікували в телеграм-каналах, інформує 24 канал.

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Протести у Дагестані

Жителі республіки почали протестувати проти мобілізації ще 25 вересня. Напередодні вони анонсували нові масові акції. На площі Махачкали збирається все більше місцевих.

Мітинги у Махачкалі: відео

Російських силовики затримують протестувальників. Однак вони обрали нову хитру тактику – "втискаються" серед людей в цивільному, визначають найбільш активних протестувальників, а потім пробують їх ізолювати та захопити зненацька.

Масова бійка у Махачкалі: відео

Відкрили 10 кримінальних справ

У Махачкалі поліцейські та росгвардійці оточили площу, на якій мав відбутися мітинг. За пів години розігнали всіх.

Протести розганяють силовики: відео

Загалом від 25 вересня у Махачкалі затримали близько 120 людей за участь у протестах. Російські ЗМІ пишуть, що проти мітингарів склали 46 протоколів, а також порушили 8 кримінальних справ за статтею про напад на поліцейських. Ще 2 справи відкрили за "заклики до екстремізму".

Мітинги розширюються на інші міста й республіки

Місцеві активісти натомість попередили, що найближчими днями на акцію вийде все місто. Наголосили, що люди перестали боятись. Протести влаштували і в іншому місті Дагестану –Хасавюрті. Мітингувальники відбивають своїх від силовиків.

Сутички під час протестів у Хасавюрті:

У Хасавюрті силовики теж хапають демонстрантів. Оприлюднили відео сутичок біля поліцейського автобуса.

Протести проти мобілізації почались і в іншій республіці – Кабардино-Балкарії. Зокрема, на вулиці вийшли жителі міста Нальчик.



Мітинги у Нальчику / Фото з телеграм-каналів

Мобілізація в росії: коротко

Путін 21 вересня оголосив про часткову мобілізацію в росії. За офіційними даними кремля, планують призвати 300 тисяч резервістів.

Однак в опозиційних ЗМІ з'явилася інформація, що на війну збираються забрати до 1 – 1,2 мільйона людей.

Чоловіки почали масово тікати. Тому 28 вересня росія готується закрити кордон для людей, які підлягають мобілізації.

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