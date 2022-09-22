Про це повідомили РосЗМІ з посиланням на адміністрацію президента-диктатора. Мовляв, кількість росіян, яких планують мобілізувати узгоджували довго і зупинились на мільйоні осіб.

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Цифра була виправлена кілька разів і в підсумку зупинилася на мільйон,

– йдеться у повідомленні.

Прессекретар путіна дмітрій пєсков згодом заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.

Що відомо про сьомий пункт указу про мобілізацію

Вчора, кремлівський речник пєсков повідомив, що сьомий пункт указу путіна призначений "для службового користування".

Офіційно про його зміст сказали лише те, що в ньому йдеться про кількість людей, які можуть бути призвані в армію.

Довідка. міністр оборони росії шойгу лише на словах сказав, що планують мобілізувати 300 тисяч громадян. У тексті указу цього немає. Натомість є ось цей загадковий сьомий пункт, який власне і стосується кількості мобілізованих і він досі неопублікований.

Головне про мобілізацію в росії

Згідно з оголошеним планом щодо 300 мобілізованих, шойгу намагався виправдатись, що це лише 1% населення росії. Однак, вже у першій хвилі збираються мобілізовувати призовників до 35 років.

Цікаво, що під час третьої хвилі призиватимуть на війну і жінок, які мають військову освіту, або досвід військової служби.

Разом з юристом 24 канал пояснив, що статус "часткової" мобілізації є дуже сумнівним, оскільки формулювання, які використані в указі не мають жодних обмежень, що потенційно дозволить мобілізувати до війська будь-яку особу.

оскільки формулювання, які використані в указі не мають жодних обмежень, що потенційно дозволить мобілізувати до війська будь-яку особу. Також британська розвідка повідомляє, що путін й так дуже ризикує оголосивши мобілізацію. Бо кремль найімовірніше просто не стягне навіть оголошену кількість майбутніх мобілізованих (мова про 300 тисяч) – через логістичні та адміністративні труднощі. Путін просто нездатний підготувати боєздатне військо мобілізованих за кілька місяців.

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