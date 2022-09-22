Про це повідомили РосЗМІ з посиланням на адміністрацію президента-диктатора. Мовляв, кількість росіян, яких планують мобілізувати узгоджували довго і зупинились на мільйоні осіб.

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Цифра була виправлена кілька разів і в підсумку зупинилася на мільйон,
– йдеться у повідомленні.

Прессекретар путіна дмітрій пєсков згодом заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.

Що відомо про сьомий пункт указу про мобілізацію

Вчора, кремлівський речник пєсков повідомив, що сьомий пункт указу путіна призначений "для службового користування".

Офіційно про його зміст сказали лише те, що в ньому йдеться про кількість людей, які можуть бути призвані в армію.

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