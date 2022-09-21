Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак пояснив у коментарі 24 каналу, чому поняття "часткова" мобілізація дуже сумнівне.

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В указі немає ні терміну мобілізації, ні кількості призовників, ні обмежень

Перше, на що звертає увагу юрист – указ не містить періоду, на який ця часткова мобілізація оголошується, немає і переліку підстав для припинення мобілізації.

Ба більше, указом не встановлено і вимог щодо обов'язкового навчання чи підготовки таких військовослужбовців, а тому цілком ймовірно "ваньки" будуть відправлені в Україну відразу із військомату,

– зазначив Владислав Юрчак.

Указ про часткову мобілізацію не містить граничної кількості осіб, які підлягатимуть мобілізації.

Як наголошує юрист, присвоєння статусу "часткової" є дуже сумнівним, оскільки формулювання, які використані в указі не мають жодних обмежень, що потенційно дозволить мобілізувати до війська будь-яку особу.

Довідка. міністр оборони росії шойгу лише на словах сказав, що планують мобілізувати 300 тисяч громадян. У тексті указу цього немає. Натомість є неопублікований сьомий пункт про "часткову мобілізацію", який власне і стосується кількості мобілізованих.

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Указ просто не містить переліку осіб, на яких буде поширюватися така часткова мобілізація.

Саме тому, спірним залишається твердження путіна про те, що мобілізації підлягатимуть тільки особи, які перебувають в запасі збройних сил росії, оскільки про це прямо не вказано у тексті указу,

– пояснив юрист.

Розірвати контракт мобілізовані не зможуть

Указом визначено також, що контракти військовослужбовців, які укладені в період дії указу, будуть діяти до закінчення періоду мобілізації, а їх розірвання буде можливе виключно з таких причин:

по досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

за станом здоров'я;

у випадку набранням законної сили вироку суду про позбавлення волі щодо військовослужбовця.

Зверніть увагу! Тобто, на відміну від українського законодавства, мобілізовані у росії не матимуть права припинити службу за сімейними чи іншими обставинами. Під мобілізацію в росії підпадають і батьки багатодітних сімей, і особи, які здійснюють догляд за родичами, а також ті військовозобов'язані, у яких близький родич вже загинув під час так званої "спеціальної військової операції".

Виключень для призовників фактично немає

Юрист наголошує, що указом про часткову мобілізацію не передбачено добровільне припинення служби під час мобілізації, а тому вже мобілізовані солдати армії країни-агресорки не матимуть можливості подати рапорт про звільнення за власним бажанням.

Указ передбачає відстрочку від призову під час мобілізації тільки для осіб, які працюють на підприємствах оборонно-промислового комплексу на час роботи там і не передбачає, що право на відстрочку матимуть громадяни, які задіяні у роботі критичної інфраструктури.

Тож, не дивно, що росіяни масово гуглять, як виїхати з країни та скуповують авіаквитки на найближчі рейси. Водночас у держдумі росії уже встигли попередити громадян, аби не виїжджали за кордон і не переміщалися країною.

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путін фактично визнав, що російська армія не справляється та зазнала критичних втрат. Негативну реакцію населення довго чекати не довелося. Росіяни вже охрестили цю подію "могилізацією" та ініціювали протестні акції.

Речник президента України Сергій Никифоров каже, що обурення росіян виправдане. Часткова мобілізація справді може стати для них справжньою трагедією, адже їх відправлять туди, де не впоралися "головорізи" та "кадировці".

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