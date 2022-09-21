Кажуть, що обмежень на поїздки країною не буде, але громадянам, які підлягають мобілізації, не радять виїжджати за кордон. РосЗМІ цитують заяви голова комітету держдуми з оборони андрія картаполова.

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Додаткових обмежень, на мій погляд, ніяких не вводитиметься. Ви можете спокійно поїхати у відрядження до Краснодара чи Омська, але я не радив би вам їхати на курорти до Туреччини, відпочивайте на курортах Криму та Краснодарського краю,

– сказав картаполов.

По росії призовникам теж радять не пересуватись

Тако у держдумі країни-агресорки пояснюють, що для отримання повістки громадяни, які підлягають частковій мобілізації, можуть пересуватися країною, "але краще цього не робити".

До слова, росіяни вже викупили всі квитки на 21 та 22 вересня з москви до Стамбулу. Мовиться саме про прямі рейси без пересадок.

Громадяни країни-агресорки, здається, почали розуміти, що не усе так є, як їм показують у телику. Помирати на війні в Україні не хочуть, тож панічно гуглять, як виїхати з країни та уникнути мобілізації. Про це свідчать пошукові запити в Google – вони просто злетіли до небес.

Хто підпадатиме під мобілізацію: коротко

За словами диктатора, наразі під мобілізацію підлягатимуть лише ті громадяни, які:

перебувають у запасі,

ті, хто проходив службу в лавах збройних сил країни,

має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.

Зверніть увагу. Усі контракти про проходження військової служби у росії продовжать до закінчення "часткової мобілізації".

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