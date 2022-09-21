Так, 7 пункт указу путіна про мобілізацію був неопублікованим. Натомість речник диктатора дмитро пєсков дав зрозуміти, що він стосується кількості мобілізованих.

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Про що 7 пункт указу про мобілізацію

Посіпака путіна заявив, що неопублікований сьомий пункт указу диктатора про "часткову мобілізацію" пов'язаний із кількістю мобілізованих.

За його словами, Кремль не може розкрити цей пункт указу, тому що він для "службового користування". При цьому пєсков заявив, що й знати його, мовляв, не треба, адже міністр оборони шойгу вже й так озвучив кількість – 300 тисяч мобілізованих.

Тож цілком ймовірно, що кількість мобілізованих росіян може бути вищою. Адже навіщо приховувати кількість мобілізованих, якщо її й так вже начебто оголосили? Вочевидь, кремль вирішив знову вдатися до брехні та маніпуляцій.

Шойгу "заспокою"є, що мобілізованих буде небагато

Міністр оборони росії сергій шойгу раніше розповів, що призовників та студентів мобілізація начебто не торкнеться. Проте він вирішив піти далі й щоб напевне "заспокоїти" російських жінок та матерів заявив, що у рамках мобілізація буде задіяно небагато "мобілізаційного ресурсу" – близько 1%.

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