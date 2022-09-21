Указ про мобілізацію має 9 пунктів. Там йдеться про те, що набиратимуть резервістів для служби. Спочатку всі мобілізовані повинні пройти військову підготовку.

До теми "Ні – могилізації": у росії оголосили всенародну акцію протесту проти мобілізації

Проте журналісти помітили, що один із пунктів указу про мобілізацію прихований від широкої аудиторії під грифом "для службового користування".

Йдеться про пункт № 7. Так, у версії указу, опублікованій на сайті кремля, його просто пропущено.

А у версії указу, яка розміщена на сайті для офіційного опублікування нормативних актів, сказано, що це пункт "для службового користування".



Оголошення часткової мобілізації в росії: коротко

21 вересня, під час термінового звернення владімір путін оголосив у росії часткову мобілізацію. Під час неї міноборони країни-агресорки планує прикликати загалом 300 тисяч резервістів.

Часткова мобілізація торкнеться тих, хто – відслужив, має військово-облікову спеціальність чи має бойовий досвід. Міністр оборони росії зазначив, що часткова мобілізація не торкнеться тих, хто служить за призовом чи студентів.

В Офісі Президента України вже відреагували на новину про часткову мобілізацію в росії. Михайло Подоляк заявив, що мобілізація у країни-окупантки йде "за планом". Він вважає, що у життя чудове почуття гумору.

До слова, також шойгу заявив, що Україна втратила вже половину армії: 61 207 загиблих, 49 368 поранених. Натомість росія втратила 5 937 осіб, майже 90% поранених одужали. Цікаво, що озвученим цифрам ніхто не вірить.

Відео до теми – росіяни вже почали шукати в Google, як втекти з країни