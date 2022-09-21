Указ о мобилизации имеет 9 пунктов. Там говорится, что будут набирать резервистов для службы. Сначала все мобилизованные должны пройти военную подготовку.

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Однако журналисты заметили, что один из пунктов указа о мобилизации скрыт от широкой аудитории под грифом "для служебного пользования".

Речь идет о пункте №7. Так, в версии указа, опубликованного на сайте кремля, он просто пропущен.

А в версии указа, размещенной на сайте для официального опубликования нормативных актов, сказано, что это пункт "для служебного пользования".



Объявление частичной мобилизации в россии: коротко

21 сентября, во время срочного обращения владимир путин объявил в россии частичную мобилизацию. Во время нее минобороны страны-агрессора планирует призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов.

Частичная мобилизация коснется тех, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность или имеет боевой опыт. Министр обороны россии отметил, что частичная мобилизация не коснется тех, кто служит по призыву или студентам.

В Офисе Президента Украины уже отреагировали на новость о частичной мобилизации в россии. Михаил Подоляк заявил, что мобилизация у страны-оккупанта идет "по плану". Он считает, что у жизни прекрасное чувство юмора.

К слову, также шойгу заявил, что Украина потеряла уже половину армии: 61 207 погибших, 49 368 раненых. Россия лишилась 5 937 человек, почти 90% раненых выздоровели. Любопытно, что озвученным цифрам никто не верит.

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