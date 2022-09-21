Обращение шойгу сделал сразу после выступления путина, в котором диктатор объявил частичную мобилизацию.
Внимание Частичная мобилизация, ядерный шантаж и поддержка референдумов: что путин наговорил в обращении
Главное из выступления Шойгу
- Украина потеряла уже половину армии: 61 207 погибших, 49 368 раненых. Россия лишилась 5 937 человек, почти 90% раненых поправились;
- частичной мобилизации подлежат те, кто отслужил, имеющие военно-учетную специальность, боевой опыт;
- ни о какой мобилизации студентов речь не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники;
- будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов – в россии огромный мобилизационный ресурс, около 25 миллионов человек, частичной мобилизации подлежат чуть более 1%.