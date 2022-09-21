Головне з виступу Шойгу

Звернення шойгу зробив відразу після виступу путіна, в якому диктатор оголосив часткову мобілізацію. Окрім, брехливої статистики втрат війська країни-агресорки, шойгу наговорив чимало і про НАТО та війну "з колективним Заходом".

Увага Часткова мобілізація, ядерний шантаж і підтримка референдумів: що путін наговорив у зверненні

Примарна статистика втрат

За словами шойгу, Україна втратила вже половину армії: 61 207 загиблих, 49 368 поранених. Натомість росія – 5 937 осіб. Ба більше, шойгу каже, що майже 90% поранених одужали.

До слова, це зовсім суперечить даними Генерального штабу ЗСУ, згідно з якими росія втратила вже понад 55 тисяч окупантів.

Виправдання і обіцянки щодо мобілізації

Російський глава міноборони пояснив, що частковій мобілізації підлягають ті росіяни, які відслужили і мають військово-облікову спеціальність, бойовий досвід.

А ось про мобілізацію студентів, начебто, не йдеться. шойгу також сказав, що не підлягають відправці на спецоперацію й строковики.

Загалом, кажуть, що планують мобілізувати 300 тисяч резервістів. Шойгу каже, оскільки населення в росії майже 25 мільйоні людей, то частковій мобілізації підлягають трохи більш як 1%.

Шойгу заявив, що росія воює з колективним Заходом

Ми воюємо вже не так з Україною, як із колективним Заходом, – цинічно заявив Шойгу та додав, що проти росії "працює все супутникове угруповання НАТО ".