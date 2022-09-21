Путін заявив, що Захід "перейшов будь-яку межу", постачаючи озброєння до України. Підводячи своїх громадян до мобілізації, він став лякати їх, що цією технікою завдають удари по росії. Про це пише 24 канал.

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Хто підпадатиме під мобілізацію

За словами диктатора, наразі під мобілізацію підлягатимуть лише ті громадяни, які:

перебувають у запасі,

ті, хто проходив службу в лавах збройних сил країни,

має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.

Перед відряджання в частини мобілізовані проходитимуть додаткову військову підготовку з урахуванням досвіду "спецоперації".

Зверніть увагу. Усі контракти про проходження військової служби у росії продовжать до закінчення "часткової мобілізації" (за винятком випадків звільнення військових)

Натомість шойгу запевняє, що строковиків та студентів начебто не призиватимуть. Мовляв, на війну проти України підуть лише ті, які мають бойовий досвід. Проте схожу риторику в стилі "строковики не воюють" ми чули ще у лютому.

Також, за словами Шойгу, під час "часткової мобілізації" прикличуть загалом 300 тисяч резервістів.

Кому можуть дати відстрочку

У період часткової мобілізації на території росії звільнення з військової служби можливе за віком, станом здоров'я та за вироком суду про позбавлення волі, говорить указ.

Губернаторам вже доручили забезпечити заклик щодо мобілізації у кількості та в терміни, які визначило міноборони країни-агресорки для кожного регіону.

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