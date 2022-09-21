Путин заявил, что Запад "перешел любой предел", поставляя вооружение в Украину. Подводя своих граждан к мобилизации, он стал пугать их, что этой техникой наносят удары по россии. Об этом пишет 24 канал.

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Кто будет подпадать под мобилизацию

По словам диктатора, под мобилизацию будут подлежать только те граждане, которые:

находятся в запасе,

те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил страны,

имеет определенные военно-учетные специальности и опыт.

Перед командировкой в ​​части мобилизованные будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта "спецоперации".

Обратите внимание. Все контракты о прохождении военной службы в россии продлят до окончания "частичной мобилизации" (за исключением случаев увольнения военных)

В то же время шойгу уверяет, что срочников и студентов вроде бы не будут призывать. Мол, на войну против Украины пойдут только те, у которых есть боевой опыт. Однако похожую риторику в стиле "срочники не воюют" мы слышали еще в феврале.

Также, по словам Шойгу, во время "частичной мобилизации" призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов.

Кому могут дать отсрочку

В период частичной мобилизации на территории россии увольнение с военной службы возможно по возрасту, состоянию здоровья и по приговору суда о лишении свободы, говорит указ.

Губернаторам уже поручили обеспечить призыв по мобилизации в количестве и в сроки, которые определило минобороны страны-агрессора для каждого региона.

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