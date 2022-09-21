Замість того, щоб збирати речі і бігти до найближчого військкомату, росіяни тікають з країни. Про це свідчать дані Aviasale, повідомляє 24 канал.

Важливо Указ про часткову мобілізацію опублікували на сайті кремля

Росіяни розкупили всі квитки на прямі рейси

Через те, що не всі країни приймають росіян з туристичними візами, громадяни країни-агресорки змушені обирати для втечі ті країни, куди їх ще пускають. Так, росіяни вже викупили всі квитки на 21 та 22 вересня з москви до Стамбулу. Мовиться саме про прямі рейси без пересадок.



Прямі рейси з москви до Стамбулу на 21 вересня відсутні / Скриншот 24 каналу



Прямі рейси з москви до Стамбулу на 22 вересня відсутні / Скриншот 24 каналу

А вартість квитків на рейси з москви до Стамбулу на 23 вересня просто захмарні. Хоча навіть таких квитків по 82 – 83 тисячі рублів залишилося не так багато. Росіяни будь-що хочуть виїхати з країни.



Вартість квитків на рейси з москви до Стамбулу на 23 вересня / Скриншот 24 каналу

Зауважимо, що інформація про оголошення у росії мобілізації. Після цього кількість пошукових запитів про те, як втекти з країни-агресорки та відкосити від мобілізації, злетіли до небес.

Часткова мобілізація в росії: головне

Очільник кремля владімір путін 21 вересня виступив з новим зверненням до росіян. Він офіційно оголосив часткову мобілізацію тих, хто зараз перебуває у запасі.

Зарплата контрактника у російській армії дорівнює 30 тисяч рублів, тобто приблизно 18 тисяч гривень. Українські військові, які боронять нашу землю на передовій та в гарячих точках, отримують 100 тисяч гривень на місяць.

Ті контракти, які були укладені військовослужбовцями, продовжують свою дію до закінчення періоду часткової мобілізації. Звільнення мобілізованих може відбутися лише:

за віком – після досягнення ними граничного віку перебування на військовій службі;

за станом здоров'я – через визнання їх військово-лікарської комісією не придатними до військової служби, за винятком військовослужбовців, які виявили бажання продовжити військову службу на військових посадах, які можуть заміщуватись зазначеними військовослужбовцями;

через набрання законної сили вироком суду про призначення покарання у вигляді позбавлення волі.

Право на відстрочку мають громадяни росії, які працюють в організаціях оборонно-промислового комплексу.

Варте уваги – путін оголосив часткову мобілізацію: дивіться відео