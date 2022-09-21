Речник президента Сергій Никифоров вважає, що оголошена в Росії мобілізація – трагедія для російського народу та визнання путіним те, що професійна армія росії недієздатна.

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Чому мобілізація в росії – трагедія для громадян країни-агресорки

Сергій Никифоров пояснив, що новачки відправляться туди, де не впоралися головорізи-рецидивісти, найманці та "кадировці".

Це велика трагедія передусім для самого російського народу. Зрозуміло, що саме там буде з цими хлопцями, яких, як ми побачили у перші дні вторгнення, армія не може нормально готувати і забезпечувати,

– сказав Никифоров.

Також він зауважив, що наказом про часткову мобілізацію путін визнав професійну російську армію недієздатною, оскільки вона провалила усі поставлені задачі.

Компенсувати це російська влада, як ми бачимо, збирається насильством і репресіями проти власного народу. Що швидше це припиниться, то менше російських синів вирушить гинути на фронт,

– додав речник президента.

Кого мобілізуватимуть

У росії запевняють, що строковиків та студентів начебто не призиватимуть. Мовляв, на війну проти України підуть лише ті, які мають бойовий досвід.

Так, за словами путіна, під мобілізацію підлягатимуть лише ті громадяни, які:

перебувають у запасі,

ті, хто проходив службу в лавах збройних сил країни,

має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.

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