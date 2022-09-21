Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров считает, что обьявлена в россии мобилизация – трагедия для русского народа и признание путиным того, что профессиональная армия россии недееспособна.

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Почему мобилизация в россии – трагедия для граджан страны-агрессора

Сергей Никифоров обьяснил, что новички отправятся туда, где не справились головорезы-рецидивисты, наемники и "кадыровцы".

Это большая трагедия прежде всего для самого российского народа. Понятно, что именно там станет с этими парнями, которых, как мы увидели в первые дни вторжения, армия не может нормально готовить и обеспечивать,

– сказал Никифоров.

Также он отметил, что указом о частичной мобилизации путин признал профессиональную российскую армию недееспособной, поскольку она провалила все поставленные задачи.

Компенсировать это российская власть, как мы видим, собирается насилием и репрессиями против собственного народа. Чем быстрее это прекратиться, тем меньше российских синовей отправятся погибать на фронт,

– добавил пресс-секретарь президента.

Кого будут мобилизовать

В россии уверяют, что не будут мобилизовать строчников и студентов. Мол, на войну против Украины пойдут только те, у кого есть боевой опыт.

По словам путина, мобилизации будут подлежать только те гражданы, которые:

находятся в запасе;

те, кто проходил службув рядах вооруженних сил страны;

имеет опреджеленные военно-учетные специальности и опыт.

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