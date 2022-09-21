Владімір путін так нічого і не навчився за майже 7 місяців повномасштабної війни. Наївний чоловік подумав, що може злякати українців ще 300 тисячами окупантів. Але не на тих нарвався. Гайда дивитися на 24 каналі, як громадяни нашої країни сприйняли новину про часткову мобілізацію у росії.

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Білу Ладу в кожну хату

Якщо ж серйозно, то країна-агресорка скоро не матиме тих білих Лад, якщо такими ж темпами гинутимуть її бійці. І хоч шойгу й хизується, що на війні загинуло усього майже 6 тисяч окупантів, для чогось на фронт потрібно буде перекинути ще 300 тисяч. Як то кажуть, "З математикою у вас усе погано. Сідайте, 2!".

Але Олексій Арестович усе пояснив. Він зауважив, що цифра 300 тисяч взялася не з неба. Передовсім, вона свідчить про те, що ворог дійсно зазнав колосальних втрат. За словами радника ОП, мовиться про понад 100 тисяч убитих і поранених, а, може, й цілих 150.

Подвійний комплект набирається, оскільки наступні 150 вони вже подумки списали. Наскільки добре бути росіянином при путіні,

– саркастично додав він.



Росіяни хочуть зібрати комбо зі втрат на війні проти України / Скриншот

І поки керівництво росії свято вірило в те, що українці почнуть панікувати, наші земляки знайшли причини для свята. Зрештою, їх можна зрозуміти: чим більше стає хороших росіян, тим краще живеться у цьому світі, чи не так?

Почнімо з найпростішого. Самого звернення путіна. Його українці чекали до глибокої ночі напередодні. Але диктатор хвоста підтиснув і "з'явився" аж зранку. І то якось не вельми впевнено, але ми не про це зараз.



Українці знали, що їх уже нічим не здивуєш / Скриншот

Користувачі мережі висміюють могилізацію населення. Так, саме її. Адже слід розуміти, що вище керівництво країни відправить ще тисячі своїх громадян на вірну смерть.



Могилізація, то могилізація / Скриншот



Могилізація – кампанія зі створення хороших росіян / Скриншот

Зауважимо, що цього разу мовитиметься вже про тих, кого силоміць відправлятимуть на фронт. Ви розумієте, яка в них буде мотивація та наснага. Особливо у мешканців Москви та Петербурга, котрі думали, що до них черга ніколи не дійде.

Ясна річ, що збільшення кількості мобілізованих змушує нас трішки потурбуватися про те, а де ж ми їх дівати будемо. Не минулося без мему, в якому Залужний віддає наказ міністру агрополітики. Земельку ж потрібно якось підготувати до теплого прийому.



В Україні вже готують землю для зустрічі з ворогом / БУКВИ

Ще більше задоволення приносить саме паніка серед росіян. Їй і присвятили частину мемів користувачі мережі. Вони висміяли той факт, що скоро у країні-агресорці ніхто ані трубки брати не буде, ані вітатися з незнайомими людьми. Та не дай Боже підняти з землі листочок. Він ж теж може виявитися повісткою. Свят-свят-свят!

Як окупанти скоро реагуватимуть на можливі повістки / Скриншот

Не минулося й без глузувань "маленьких людей", які ні на що не впливають. Один з користувачів мережі влучно зауважив:

Яка "розділена відповідальність росіян"? Це коли росіяни спочатку обнулили терміни путіна... А потім путін обнулив усіх росіян!

Ось ще кілька влучних реакцій мережі на те, що в росії запровадили часткову мобілізацію. Усі вони прекрасні.

Російським Ванькам пропонують готувати пакети / Скриншоти

Наостанок залишимо ще один дуже влучний мем від активіста Сергія Стерненка. У ньому можна побачити шлях, який чекає на кожного росіянина. І що б він не обрав, усе закінчиться все одно його загибеллю…



На ворога все одно очікує смерть / Скриншот

Попри тривожний дзвіночок для росіян, яким і є часткова мобілізація, вона може завдати чимало клопоту нашим захисникам. Тож закликаємо вас допомагати їм ще більше. Інформаційно, фінансово, морально. Пам'ятайте, що усі ми зараз боронимо нашу державу!

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