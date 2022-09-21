владимир путин так ничего и не научился за почти 7 месяцев полномасштабной войны. Наивный мужчина подумал, что может испугать украинцев еще 300 тысячами оккупантов. Но не на тех нарвался. Идем смотреть на 24 канале, как граждане нашей страны восприняли новость о частичной мобилизации в россии.

Читайте также Частичная мобилизация, ядерный шантаж и поддержка референдумов: что путин наговорил в обращении

Белую Ладу в каждый дом

Если же серьезно, то у страны-агрессора скоро не будет тех белых Лад, если такими же темпами будут гибнуть ее бойцы. И хотя шойгу и кичится, что на войне погибло всего почти 6 тысяч оккупантов, для чего-то на фронт нужно будет перебросить еще 300 тысяч. Как говорится, "С математикой у вас все плохо. Садитесь, 2!".

Но Алексей Арестович все объяснил. Он отметил, что цифра в 300 тысяч взялась не с неба. Прежде всего, она свидетельствует о том, что враг действительно понес колоссальные потери. По словам советника ОП, говорится о более 100 тысячах убитых и раненых, а, может, и целых 150.

Двойной комплект набирается, поскольку последующие 150 они уже мысленно списали. Насколько хорошо быть россиянином при путине,

– саркастически добавил он.



Россияне хотят собрать комбо по потерям на войне против Украины / Скриншот

И пока руководство россии свято верило в то, что украинцы начнут паниковать, наши земляки нашли причины для праздника. В конце концов, их можно понять: чем больше становится хороших россиян, тем лучше живется в этом мире, не правда ли?

Начнем с самого простого. Само обращение путина. Его украинцы ждали до глубокой ночи накануне. Но диктатор хвост поджал и "появился" с утра. И это как-то не очень уверенно, но мы не об этом сейчас.



Украинцы знали, что их уже ничем не удивишь / Скриншот

Пользователи сети высмеивают могилизацию населения. Да, именно ее. Ведь следует понимать, что высшее руководство страны отправит еще тысячи своих граждан на верную смерть.



Могилизация, значит могилизация / Скриншот



Могилизация – кампания по созданию хороших россиян / Скриншот

Заметим, что в этот раз будет говориться уже о тех, кого насильно будут отправлять на фронт. Вы понимаете, какая у них будет мотивация и воодушевление. Особенно у жителей Москвы и Петербурга, думавших, что до них очередь никогда не дойдет.

Разумеется, увеличение количества мобилизованных заставляет нас немного позаботиться о том, а где же мы их девать будем. Не обошлось без мема, в котором Залужный отдает приказ министру агрополитики. Земельку же нужно как-то подготовить к теплому приему.



В Украине уже готовят землю для встречи с врагом / БУКВЫ

Еще большее удовольствие доставляет именно паника среди россиян. Ей и посвятили часть мемов пользователи сети. Они высмеяли тот факт, что скоро в стране-агрессоре никто ни трубки брать не будет, ни здороваться с незнакомыми людьми. Да не дай Бог поднять с земли листик. Он тоже может оказаться повесткой. Праздник-праздник-праздник!

Как оккупанты скоро будут реагировать на возможные повестки / Скриншот

Не обошлось и без насмешек "маленьких людей", ни на что не влияющих. Один из пользователей сети метко заметил:

Какая "коллективная ответственность россиян"? Это когда россияне сначала обнулили сроки путина... А потом путин обнулили всех россиян!

Вот еще несколько точных реакций сети на то, что в россии была введена частичная мобилизация. Все они прекрасны.

Российским Ванькам предлагают готовить пакеты / Скриншоты

Напоследок оставим еще один очень точный мем от активиста Сергея Стерненко. В нем можно увидеть путь, ожидающий каждого россиянина. И что бы он ни выбрал, все закончится все равно его гибелью…



Врага все равно ожидает смерть / Скриншот

Несмотря на тревожный колокольчик для россиян, которым и является частичная мобилизация, она может доставить немало хлопот нашим защитникам. Итак, призываем вас помогать им еще больше. Информационно, финансово, нравственно. Помните, что все мы сейчас защищаем наше государство!

Достойно внимания – россияне начали искать в сети, как бежать из страны: смотрите видео