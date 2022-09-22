Росіяни втікають від мобілізації

Оскільки на протести в росії давно не здатні, люди вирішили просто втікати і масово шукають варіанти, як залишити батьківщину. Росіяни біжать в Казахстан, Монголію, Грузію, Фінляндію. Відповідні відео заполонили російські телеграм-канали.

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Монголія радо вітає росіян: на кордоні величезні черги

Черга автомобілів з бажаючими виїхати з Росії вишикувалася перед пунктом пропуску в населеному пункті Кяхта. Він розташований на півдні Республіки Бурятія поблизу державного кордону Росії з Монголією.

На російсько-монгольському кордоні спостерігається великий ажіотаж. У МАПП "Кяхта" зібралася велика кількість людей, що вирушили в Монголію,

– йдеться у повідомленні.

Кількість охочих перетнути кордон швидко збільшується.

Водночас МЗС Монголії спростувало інформацію про черги росіян, які нібито намагаються ухилитися від мобілізації. Кажуть, це не відповідає дійсності.

Аеропорти заповнені чоловіками

Не краща ситуація і в аеропортах російських міст. Так, у Внуково очевидці повідомляють, що 90% пасажирів найближчих рейсів – чоловіки.

Крім того, на паспортному контролі у чоловіків перевіряють наявність зворотного квитка та запитують, чи підлягають вони мобілізації.



Росіяни масово вилітають з країни / Фото телеграм-канали



Російські аеропорти заповнені чоловіками / Фото телеграм-канали

Куди втікають росіяни

Відразу після оголошення мобілізації, росіяни розкупили квитки на авіарейси до всіх країн, з якими країна-агресорка ще має безвізовий режим. З москви неможливо вилетіти в Астану, Баку, Бішкек, Ташкент, Тбілісі та в турецькі міста.

Як відомо, країни Балтії зовсім не впускають росіян.

Росіяни намагаються втікати куди можуть, біля кордону з Фінляндією ще вчора утворилась черга на понад 30 кілометрів.

У Грузії теж кілометрові черги з авто. Словом, росіяни панікують не на жарт і намагаються врятувати свої життя – помирати за "любимого" диктатора ніхто не хоче.

Довідка. В росії планують призвати 300 тисяч резервістів. У першій хвилі, мобілізовуватимуть призовників до 35 років. Цікаво, що в росії планують мобілізувати жінок, які мають військову освіту, або досвід військової служби.

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