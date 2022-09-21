Так, у мережі появилися фотографії з доказами того, як росіян хочуть мобілізувати на війну. Хоча, на перший погляд, може здатися, що небайдужі хочуть протягнути руку допомоги.

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Призов до армії з хитрістю

У Москві та області почали появлятися листівки з великим заголовком "Поможемо уникнути призову". У них зазначають, що розуміють примус до такої мобілізації та зазначають, що працюють з досвідченими юристами.

Окрім того, "небайдужі" зазначили й те, що "допоможуть вирішити проблему у найкоротші терміни".



Москвичам "небайдужі" пропонують допомогу / Фото з твітеру Вікторії Вороніної

Однак тих, хто спокуситься звернутися за цим номером, чекає зовсім не допомога. Річ у тому, що справжнім автором листівки є військовий комісаріат Тверського району.



"Небайдужим" виявився військовий комісаріат / Фото з твітеру Вікторії Вороніної

Хитро... Ось так вас і відловлять,

– зазначили у твітері.

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