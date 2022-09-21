Так, у мережі появилися фотографії з доказами того, як росіян хочуть мобілізувати на війну. Хоча, на перший погляд, може здатися, що небайдужі хочуть протягнути руку допомоги.
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Призов до армії з хитрістю
У Москві та області почали появлятися листівки з великим заголовком "Поможемо уникнути призову". У них зазначають, що розуміють примус до такої мобілізації та зазначають, що працюють з досвідченими юристами.
Окрім того, "небайдужі" зазначили й те, що "допоможуть вирішити проблему у найкоротші терміни".
Москвичам "небайдужі" пропонують допомогу / Фото з твітеру Вікторії Вороніної
Однак тих, хто спокуситься звернутися за цим номером, чекає зовсім не допомога. Річ у тому, що справжнім автором листівки є військовий комісаріат Тверського району.
"Небайдужим" виявився військовий комісаріат / Фото з твітеру Вікторії Вороніної
Хитро... Ось так вас і відловлять,
– зазначили у твітері.
Часткова мобілізація в росії: що відомо
- У росії хочуть мобілізувати 300 тисяч резервістів. Як повідомив міністр оборони росії сергій шойгу, це лише 1% загального мобілізаційного ресурсу. Робота із призову проводитиметься "планово, а не одноразово".
- Росіян такі плани кремля не влаштовують. Коли появилися лише чутки про можливу мобілізацію, вони почали шукати способи "відкосити" від служби. Зокрема, намагалися знайти інформацію, як безболісно можна поламати собі руки та ноги.
- Коли ж про часткову мобілізацію повідомили офіційно, росіяни розкупили всі квитки на прямі рейси з Москви до Стамбулу.
- Окрім того, рух "Весна" закликав вийти на всенародну акцію протесту та висловити своє незадоволення на площах у кожному місті. Проте коли росіяни вийшли на мітинги, їх одразу почали жорстоко затримувати.
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