Да, в сети появились фотографии с доказательствами того, как россиян хотят мобилизовать на войну. Хотя, на первый взгляд, может показаться, что неравнодушные хотят протянуть руку помощи.
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Призыв в армию с хитростью
В Москве и области начали появляться открытки с большим заголовком "Поможем избежать призыва". Они отмечают, что понимают принуждение к такой мобилизации и отмечают, что работают с опытными юристами.
Кроме того, "неравнодушные" отметили и то, что "помогут решить проблему в самые короткие сроки".
Москвичам "неравнодушные" предлагают помощь / Фото с твиттера Виктории Ворониной
Однако тех, кто соблазнится обратиться за этим номером, ждет отнюдь не помощь. Дело в том, что автором открытки является военный комиссариат Тверского района.
"Неравнодушным" оказался военный комиссариат / Фото из твиттера Виктории Ворониной
Хитро... Вот так вас и отловят,
– отметили в твиттере.
Частичная мобилизация в россии: что известно
- В россии хотят мобилизовать 300 тысяч резервистов. Как сообщил министр обороны россии Сергей Шойгу, это лишь 1% общего мобилизационного ресурса. Работа по призыву будет проводиться "планово, а не единовременно".
- Россиян такие планы кремля не устраивают. Когда появились только слухи о возможной мобилизации, они начали искать способы "откосить" от службы. В частности, пытались найти информацию, как безболезненно можно поломать себе руки и ноги.
- Когда же о частичной мобилизации сообщили официально, россияне раскупили все билеты на прямые рейсы из Москвы в Стамбул.
- Кроме того, движение "Весна" призвало выйти на всенародную акцию протеста и выразить свое недовольство на площадях в каждом городе. Однако, когда россияне вышли на митинги, их сразу начали жестоко задерживать.
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